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Страховой Дом ВСК и Акинфеев запустили совместный социальный проект

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Страховая компания ВСК совместно с российским футболистом Игорем Акинфеевым запустили федеральный социальный проект «Пенальти», направленный на поддержку талантливых детей и начинающих игроков. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» в понедельник, 22 июля.

Уточняется, что в рамках проекта каждый обладатель полиса ВСК по программам каско, страхования жилья, здоровья и путешествий может получить страховую защиту на специальных условиях, а также внести свой вклад в развитие детско-юношеского спорта страны.

Для этого при покупке страховых продуктов на сайте или в мобильном приложении «ВСК страхование» нужно ввести специальный промокод PENALTY.

«Мы рады поддержать талантливых детей, чтобы они получили больше возможностей для обучения и реализации своего потенциала. Социальная ответственность — важная составляющая миссии нашей компании. Я надеюсь, что этот большой федеральный проект найдет народный отклик и поможет развитию юношеского, а в дальнейшем и всего российского футбола», — сказал председатель Совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.

Отмечается, что часть собранных средств будет направлена в благотворительный фонд «Страна футбола», учредителем которого является Игорь Акинфеев.

«Фонд «Страна футбола» создан для обучения и сопровождения футбольной карьеры талантливых детей и начинающих футболистов. Для этого мы хотим построить эффективную систему отбора и обучения юных спортсменов, а также механизм подготовки детских тренеров. Я рад, что достигать этих целей мы будем вместе с одной из самых надежных страховых компаний страны — ВСК», — рассказал спортсмен.

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