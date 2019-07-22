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Около 500 тыс. рублей похитили при капремонте крыш домов в Брянской области

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В городе Дятьково Брянской области сотрудники строительной фирмы похитили около 500 тыс. рублей по время капитального ремонта многоэтажных домов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Было установлено, что стройфирма предоставила ложные сведения об объеме работ по ремонту крыш двух домов. Таким образом двум сотрудникам удалось похитить 484 тыс. рублей, которые были выделены на работы, пишет интернет-газета «Брянские новости».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Были проведены обыски в квартирах подозреваемых и помещениях фирмы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось о том, что в Брянской области в 2019 году планируют провести масштабный ремонт школьных крыш. На эти цели направили свыше 284 млн рублей.

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