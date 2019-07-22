Затонувшую более 50 лет назад подлодку Minerve обнаружили во Франции

Поисковая группа французского министерства вооруженных сил нашла недалеко от Тулона подводную лодку Minerve, затонувшую в Средиземном море более 50 лет назад. Об этом глава ведомства Флоранс Парли сообщила в Twitter.

«Мы только что нашли Minerve. Это успех, технический подвиг и облегчение для родственников погибших, которые так долго ждали этого момента», — написала Парли. Министр вооруженных сил выразила соболезнования родным и близким экипажа подлодки.

Морское судно пропало в 1968 году. Его поиски начались в начале июля 2019 года. В ходе операции использовался специальный автономный подводный аппарат, предоставленный Французским институтом исследований и эксплуатации моря. За день устройство способно собрать информацию с площади в 10 кв. км.

На борту затонувшей субмарины находились 52 моряка. 27 января 1968 года подлодка ушла под воду и больше никогда не всплыла, уточняет телеканал «360».

12 июля в Шербуре спустили на воду головную подлодку нового французского проекта Barracuda — Q284 «Сюффрен». Новая атомная подводная лодка (АПЛ) должна будет войти в состав флота через год.