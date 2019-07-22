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Продажи билетов на поезда по Северной железной дороге ограничат до 26 июля

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Продажи билетов на ряд пассажирских поездов, курсирующих на Северной железной дороге, ограничат до 26 июля из-за схода вагонов с рельсов в Коми. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщили в РЖД, пишет ТАСС.

Так, с 23 по 26 июля закрываются продажи билетов по всему маршруту следования поездов № 041 Воркута–Москва, № 375 Воркута–Москва, № 77 Воркута – Санкт-Петербург, № 267 Сосногорск–Новороссийск, № 287 Воркута–Белгород, № 309 Воркута–Адлер, № 89 Воркута – Нижний Новгород, № 257 Сосногорск–Адлер, № 311 Воркута–Новороссийск, № 21 Лабытнанги–Москва, № 209 Лабытнанги–Москва.

Ранее в понедельник из-за размыва пути более 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на железнодорожной станции Керки в Сосногорском районе Коми. В результате инцидента никто не пострадал. По данным пресс-службы МЧС республики, вагоны были гружены углем. Отмечается, что станция Керки будет закрыта для движения поездов предположительно на 48 часов.

Пассажиров задержанных поездов будут перевозить автобусами до станций Сосногорск и Ираель. Всего на данный момент задержаны четыре пассажирских поезда, будут задержаны еще 10.

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