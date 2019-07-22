Продажи билетов на поезда приостановили из-за размыва пути в Коми

Продажи билетов на ряд пассажирских поездов временно ограничены в связи с чрезвычайной ситуацией на Северной железной дороге. Речь идет о составах, следующих по участку Кожва–Сосногорск. Ранее на станции «Керки» из-за неблагоприятных погодных условий произошел сход 23 вагонов в грузовом поезде, пострадавших нет.

Специалисты принимают все усилия для ликвидации последствий размыва пути. Работы по восстановлению движения находятся под личным контролем генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова. На месте работают восстановительные поезда, вся необходимая техника, более 300 сотрудников СЖД, отмечает ИА «Комиинформ».

Ряд поездов проследует только от/до Сосногорска. Также до окончания восстановительных работ отменены электрички между Ираелем и Сосногорском. Пассажирам, вынужденным ждать на вокзалах, бесплатно предоставят питание, услуги залов повышенной комфортности, комнат длительного отдыха и камер хранения.