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Продажи билетов на поезда приостановили из-за размыва пути в Коми

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Продажи билетов на ряд пассажирских поездов временно ограничены в связи с чрезвычайной ситуацией на Северной железной дороге. Речь идет о составах, следующих по участку Кожва–Сосногорск. Ранее на станции «Керки» из-за неблагоприятных погодных условий произошел сход 23 вагонов в грузовом поезде, пострадавших нет.

Специалисты принимают все усилия для ликвидации последствий размыва пути. Работы по восстановлению движения находятся под личным контролем генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова. На месте работают восстановительные поезда, вся необходимая техника, более 300 сотрудников СЖД, отмечает ИА «Комиинформ».

Ряд поездов проследует только от/до Сосногорска. Также до окончания восстановительных работ отменены электрички между Ираелем и Сосногорском. Пассажирам, вынужденным ждать на вокзалах, бесплатно предоставят питание, услуги залов повышенной комфортности, комнат длительного отдыха и камер хранения.

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