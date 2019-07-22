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Подросток спровоцировал ДТП в Тульской области

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В городе Алексин (Тульская область) 15-летний подросток на мопеде спровоцировал дорожную аварию. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в воскресенье, 21 июля, на 3-м км автодороги Крым – Гурово. По предварительным данным, 15-летний юноша на мопеде Irbis, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество двигающейся Honda Civiс. Произошло столкновение, пишет газета «Тульские известия».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал сам подросток. Он получил различные травмы и был госпитализирован.

На данный момент устанавливается собственник мопеда. Отмечается, что пострадавший управлял им без разрешения родителей.

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