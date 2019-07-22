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Побег двух шестилетних детей не заметили в саратовском детсаду

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Глава Саратова Михаил Исаев прокомментировал ЧП в детском саду № 174 Заводского района. Вечером 19 июля воспитатели не заметили, что из учреждения на Барнаульской самостоятельно ушли шестилетние мальчик и девочка. Детей обнаружили на расстоянии около 10 км от детсада — в 1-м Пугачевском поселке. При этом у мальчика была рана на ноге.

«Требую, чтобы все виновные были уволены — воспитатель, исполняющая обязанности заведующей, и сама заведующая, оставившая вместо себя на время больничного некомпетентного сотрудника, заместителю главы районной администрации по социальной сфере и начальнику отдела образования администрации Заводского района должны быть объявлены выговоры», – написал на своей странице в Instagram Михаил Исаев.

Как напоминает ИА «Взгляд-инфо», свой побег дети объяснили это тем, что некий мальчик их обижал. Из-за этого они сели в маршрутку и через весь город поехали к бабушке одного из них. Но ее не было дома. Беглецов приютили и покормили сотрудники службы спасения. А затем полицейские отвезли малышей к родителям.

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