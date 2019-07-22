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Мужчина утонул в пруду в Тюмени

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В Тюмени 40-летний мужчина утонул в пруду Утином. Его тело извлекли из воды сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР).

Трагедия произошла в субботу, 21 июля, в пруду Утином. Сообщение о том, что в водоеме утонул человек, поступило в ТОСЭР из полиции. Прибывшие спасатели извлекли тело погибшего из воды, пишет портал «Наш город».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Отмечается, что купание в Утином пруду запрещено. Ранее специалисты регионального Роспотребнадзора обнаружили в нем жизнеспособные яйца гельминтов.

Ранее в июле сообщалось о том, что на амурской протоке в районе улицы Проточной в Хабаровске погиб 42-летний мужчина. Вечером 2 июля он пришел на берег реки с 10-летним сыном. Мальчик забрался на косу и упал в воду.

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