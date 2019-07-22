Пенсионера с внуком спасли на реке Лене в Якутии

В Якутии спасли 61-летнего мужчину и его 14-летнего внука, которые пропали на реке Лене. К спасателям за помощью обратился сын пенсионера и дядя мальчика. Он рассказал, что пропавшие в последний раз выходили на связь 15 июля.

Как рассказали ИА SakhaNews в ГКУ «Служба спасения Якутии», дед и внук отправились по реке на моторной лодке из населенного пункта Графский берег Намского района по направлению к поселку Бестях Жигановского района и перестали сообщать о себе.

Для того, чтобы их найти, из аэропорта Маган отправили вертолет Ми-8. Во время облета по предполагаемому маршруту их увидели на песчаной косе напротив устья реки Лямпушка.

Позже они рассказали, что после отплытия поднялся сильный ветер, мотор заглох, а лодку вынесло на косу.

Состояние спасенных удовлетворительное. Пожилого мужчину и мальчика доставили в аэропорт поселка Сангар и передали бригаде скорой помощи.