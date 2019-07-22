Прямой эфир

В Париже ограбили принца Савойского

0
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Fabio Sasso
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из квартиры итальянского принца Эммануила-Филиберта Савойского в Париже похитили украшения. Об этом 22 июля сообщает газета Le Parisien.

Во время ограбления принц и его супруга, французская актриса Клотильда Куро, в квартире отсутствовали. Судя по всему, грабители были хорошо осведомлены о драгоценностях, которыми владела пара.

По данным издания, точная сумма ущерба еще не подсчитана, но примерная стоимость украшений достигает полумиллиона евро. Расследование ведет парижская бригада по борьбе с бандитизмом.

Принц Эммануил-Филиберт Савойский — единственный наследник нынешнего главы династии Виктора Эммануила Савойского. Его жена, Клотильда Куро, получила титул принцессы Венеции и Пьемонта в 2003 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дом футболиста сборной Испании ограбили прямо во время матча
Том Хэнкс ограбил магазин в Лос-Анджелесе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017