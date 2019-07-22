В Париже ограбили принца Савойского

Из квартиры итальянского принца Эммануила-Филиберта Савойского в Париже похитили украшения. Об этом 22 июля сообщает газета Le Parisien.

Во время ограбления принц и его супруга, французская актриса Клотильда Куро, в квартире отсутствовали. Судя по всему, грабители были хорошо осведомлены о драгоценностях, которыми владела пара.

По данным издания, точная сумма ущерба еще не подсчитана, но примерная стоимость украшений достигает полумиллиона евро. Расследование ведет парижская бригада по борьбе с бандитизмом.

Принц Эммануил-Филиберт Савойский — единственный наследник нынешнего главы династии Виктора Эммануила Савойского. Его жена, Клотильда Куро, получила титул принцессы Венеции и Пьемонта в 2003 году.