Ремонт девяти дорожных участков стартует в Оренбурге
В Оренбурге планируют отремонтировать девять участков автомобильных дорог. Старт работ запланирован на понедельник, 22 июля. Об этом сообщает городская администрация.
В список ремонтируемых дорог попали участки на улице Родимцева от проезда Северного до Салмышской, на улице Центральной от Заречной до Беляевской, в переулке Ярославском от Шевченко до Томилинской, на улице Полигонной от проспекта Победы до Совхозной, на обходе Ростошей от Загородного шоссе до улицы Ростошинской и др., пишет РИА «Оренбуржье».
Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В городской администрации напоминают, что график дорожного ремонта может корректироваться в связи с погодными условиями. Водителей просят внимательней выбирать пути объезда.