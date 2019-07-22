Ремонт девяти дорожных участков стартует в Оренбурге

В Оренбурге планируют отремонтировать девять участков автомобильных дорог. Старт работ запланирован на понедельник, 22 июля. Об этом сообщает городская администрация.

В список ремонтируемых дорог попали участки на улице Родимцева от проезда Северного до Салмышской, на улице Центральной от Заречной до Беляевской, в переулке Ярославском от Шевченко до Томилинской, на улице Полигонной от проспекта Победы до Совхозной, на обходе Ростошей от Загородного шоссе до улицы Ростошинской и др., пишет РИА «Оренбуржье».

Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В городской администрации напоминают, что график дорожного ремонта может корректироваться в связи с погодными условиями. Водителей просят внимательней выбирать пути объезда.