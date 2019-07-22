Рабочего в Пятигорске будут судить за смерть женщины при утечке газа

В Пятигорске стартовал суд в отношении мужчины, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности своей знакомой. Женщина погибла, надышавшись газом.

По данным следствия, 34-летний подсудимый проводил ремонт в квартире погибшей. Мужчина самостоятельно переделал вентиляцию и газовое оборудование. После завершения ремонта хозяйка квартиры скончалась в ванной комнате, когда газ из водонагревателя скопился в помещении. Об этом сообщает NewsTracker.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». В рамках расследования был проведен ряд судебных экспертиз. Материалы направлены в суд.