Около 5 тыс. человек прокатились по Казани ночью на велосипедах

Около 5 тыс. человек приняли участие в «Ночном велофесте» в Казани. Мероприятие было посвящено предстоящему мировому чемпионату WorldSkills.

Фестиваль проходил в минувшие выходные. Принять участие в велосипедной прогулке решили участники велосообществ, а также гости из соседних городов и регионов. Всего в велоквесте приняли участие порядка 5 тыс. человек, сообщает ИА «Татар-информ».

Участники фестиваля проезжали около речного порта и железнодорожного вокзала. Также маршрут охватил музеи, рестораны, парки и скверы. Общая протяженность поездки составила порядка 29 км.