Опубликованы кадры задержания сотрудника МЧС на планерке в мэрии Читы

Кадры задержания майора МЧС Ивана Пименова во время планерки и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова представителями ФСБ опубликованы в Сети.

По словам следователя, Пименова подозревают в хищении бюджетных средств.

В отношении замначальника третьего отряда противопожарной службы региона возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, уточнили в пресс-службе Следственного комитета (СК) по Забайкальскому краю. Фигурантами дела также стали директор и главный бухгалтер одной из фирм.

По информации следствия, подозреваемые в 2018 году похитили из бюджета более 1,6 млн рублей, выполняя госконтракт по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту пожарной техники. Ведомство выяснило, что фигуранты дела составили подложные акты выполненных работ, чтобы фирме перевели оплату по госконтракту.

Следователи выяснили, что общая сумма контракта составляла 3,7 млн рублей, но исполнялась только поставка запасных частей для техники, а ее обслуживание и ремонт по незаконному указанию Пименова выполняли его подчиненные, уточняет REGNUM.

Следователи провели обыски дома и в служебных кабинетах подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается.

В региональном главке МЧС России подтвердили факт задержания Пименова.