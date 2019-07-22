Дельтаплан рухнул в море возле берегов Крыма

В Крыму человек на дельтаплане упал в Черное море на берегу мыса Башенный в Приветном (Алушта). По данным управления МЧС по республике, сообщение о происшествии поступило днем 21 июля. Спасатели оперативно осмотрели береговую зону и акваторию.

Дельтапланериста нашли и подняли на борт в районе Приветного, а затем привезли на берег. Услуги врачей ему не понадобились, отмечает Крыминформ.

Согласно статистике Государственной инспекции по маломерным судам Крыма, с начала 2019 года зарегистрировано 25 инцидентов на воде, унесших жизни 14 человек.