В Ростовской области 69 человек пострадали при нападении диких зверей

Роспотребнадзор зафиксировал 69 обращений в медицинские организации с укусами диких животных с начала 2019 года. Ситуацию по бешенству в регионе называют напряженной.

По данным ведомства, за 2019 год выявлено три случая бешенства среди животных, за прошлый год было известно о десяти случаях. За антирабической вакциной, которая формирует иммунитет против бешенства, к медикам обратились более 6,1 тыс. человек. Об этом сообщает RostovGazeta.

Карантин по бешенству в начале года был введен в Чертковском районе. Там заболевание выявили у дворовой собаки. На данный момент ограничительные мероприятия остановлены.