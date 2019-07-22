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Около 700 детей пострадали от клещей в Тамбовской области

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В Тамбовской области с начала этого года зарегистрировано 2475 обращений в связи с укусами клещей. Из них 696 — дети.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, на данный момент на территории региона сохраняется активность клещей. За последнюю неделю за медицинской помощью обратились 124 человека, в том числе 40 детей, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Отмечается, что в 2019 году были исследованы 2125 проб клещей, снятых с людей. Положительный результат на боррелиоз был получен в 364 случаях, на гранулоцитарный анаплазмоз — в 104 случаях, еще в одном случае подтвердился эрлихиоз.

Инфицированных энцефалитом клещей выявлено не было. Случаев заболеваний среди людей также не регистрировались.

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