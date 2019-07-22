Украина планирует помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

В Киеве планируют ответить на выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в понедельник, 22 июля, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк, пишет «Интерфакс-Украина».

«Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением Минских соглашений», — подчеркнул он.

Данилюк пояснил, что в Киеве рассматривают возможность введения национальных санкций. Выдача паспортов ДНР и ЛНР — это спланированная провокация и Украина, «конечно, не оставит это так», отметил глава СНБО.

При этом адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш заявила, что упрощенная процедура получения гражданства России жителями Донецкой и Луганской областей Украины не нарушает Минский протокол 2014 года о прекращении огня.

17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.

В конце апреля благодаря указу Путина возможность обзавестись российским гражданством получили жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Глава государства подчеркнул, что это решение носило чисто гуманитарный характер, так как нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители неподконтрольных Киеву территорий.

После упрощения процедуры предоставления гражданства России жителям ЛНР и ДНР стали звучать предложения распространить эту норму на всех жителей этих украинских регионов, страдающих от военных действий. Во время «прямой линии» с Владимиром Путиным 20 июня к президенту обратился глава семьи Люльковичей, которая в 2014 году приехала в Россию из украинского Дзержинска и с тех пор смогла получить только статус беженцев.