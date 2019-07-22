Директора стройкомпании осудят за гибель педагога в колледже в Казани

В Казани передано в суд уголовное дело в отношении директора строительной компании, которого обвиняют в нарушении правил безопасности при капремонте в местном колледже. Во время осмотра здания погибла преподавательница учебного заведения.

По данным следствия, обвиняемый являлся членом комиссии по надзору за ходом капремонта в колледже технологии и дизайна. Он подготовил одно из помещений для осмотра. Группа преподавателей поднялась на второй этаж для просмотра аудитории. 35-летняя сотрудница отделилась от группы и зашла в комнату лаборантской, которую переоборудовали из вентиляционной шахты. Там не было ограждений и предупреждающих знаков, в результате женщина провалилась в технологическое отверстие и упала в подвал с высоты 14 м. От полученных травм преподавательница погибла на месте. Об этом пишет InKazan.ru.

Свою вину в произошедшем директор стройкомпании не признал. Уголовное дело передано в суд.