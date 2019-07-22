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Проверку организовали по факту пожара в доме престарелых под Брянском

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Прокуратура Брянской области организовала проверку дома-интерната для престарелых и инвалидов в Дарковичах. В ночь на 21 июля здесь произошел пожар, в котором погиб один из проживающих в учреждении.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению в учреждении требований пожарной безопасности. Также проверку проводят полиция и отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Брянскому района и городу Сельцо, пишет NASHBRYANSK.RU.

По предварительной информации, пожар произошел в одной из комнат на первом этаже. Погиб 71-летний мужчина, который в ней проживал.

В общей сложности в корпусе, где произошла трагедия, живут 97 человек. Во время пожара 39 из них были эвакуированы, в эвакуации остальных необходимости не было.

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