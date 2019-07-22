День знаний перенесли в школах Приморского края

В школах Приморского края День знаний в 2019 году пройдет не 1 сентября, а на день позже. Торжественные линейки состоятся 2 сентября, а непосредственно учебный процесс начнется 3 сентября.

Как объяснили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевой администрации, это связано с тем, что в этом году 1 сентября выпадает на воскресенье. По словам врио вице-губернатора Приморья Натальи Бондаренко, при обсуждении этого вопроса необходимо учитывать нормы закона, а они говорят о том, что учебная нагрузка на выходные дни запланирована быть не может.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске пять дней будут отмечать День отца. Торжества начнутся 23 июля и завершатся 27 июля. Мероприятия приурочили к дню рождения педагога и просветителя Ильи Николаевича Ульянова.