Первый в России этноковоркинг открылся в Тыве

В Тыве открыли коворкинг «Центр Азии». Это первое в России творческое пространство с этническим направлением.

Как сказал глава республики Шолбан Кара-Оол, коворкинг создали в том числе для помощи многодетным женщинам, которые будут заниматься там рукоделием, художественным творчеством и швейным делом. При этом им не придется платить за использование профессионально оборудованного пространства.

Также глава Тывы отметил, что на базе коворкинга будут проходить консультации для тех, кто хочет начать свой бизнес. Их научат оформлять документы, составлять бизнес-план и защищать субсидии.

Специалисты помогут организовать точки продаж и проконсультируют для участия в конкурсах на получение грантов, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал появление в столице креативных технопарков. Об этом он заявил во время посещения центра дизайна Artplay, отметив, что сейчас необходима более системная поддержка новых технопарков такой специализации.