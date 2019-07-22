Улицы Уфы перекроют из-за съемок фильма для детей

В Уфе будут снимать художественный фильм для детей «Душа Пирата». Как сообщили в мэрии города, из-за этого будет ограничено движение в северных районах.

Во вторник, 23 июля, с 9.00 до 16.00 кинематографисты займут часть улицы Победы между Первомайской до Архитектурной. Над картиной работает режиссер Айсыуак Юмагулов, проект финансирует Минкультуры РФ. 25 июля с 11:00 до 16:00 перекроют улицу Калинина на участке между улицами Мира и Ульяновых, а с 17.00 до 19.00 — улицу Архитектурную между улицами Ульяновых и Мира, информирует «МедиаКорСеть». 29 и 30 июля с 9.00 до 21.00 под съемки займут улицу Калинина от перекрестка с улицей Победы до пересечения с улицей Рыбакова.

Напомним, Министерство обороны России планирует создать собственную киностудию. Об этом 30 июня сообщил глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, студия разместится в подмосковном парке «Патриот». Съемки будут проходить в парке в Кубинке, а также на отдельных площадках в Москве.