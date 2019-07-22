На Камчатке медведи и вороны съели 20-метрового кита

Стая ворон и около 12 медведей съели финвала — кита из семейства полосатиковых, — выброшенного на берег Кроноцкого залива между реками Медвежка и Столбовая на Камчатке. Скелет животного обнаружили ученые, рассказал морской биолог Владимир Вертянкин.

Длина найденного экземпляра составляет 21 м. К моменту обнаружения он был почти полностью съеден медведями. Остались только крупные кости скелета и куски шкуры с жиром, уточняет телеканал «Звезда».

Туша морского млекопитающего лежала достаточно далеко от полосы прибоя, поэтому все кости были в сохранности.

Ученые установили, что скелет принадлежит самке. Точный возраст найденного морского млекопитающего назвать сложно, но судя по размерам, самка прожила 80–100 лет и могла погибнуть от старости.

По словам Вертянкина, выброс павших китов на побережье Кроноцкого заповедника является крайне редким явлением. «Это второй по размерам кит в мире. Максимальная длина его тела составляет 22–24 м. Это соответствует высоте восьмиэтажного дома. Крупнее него только синий кит, который достигает в длину 33 м, а масса может достигать 150 т», — подчеркнул он.

По информации сплошного учета морских млекопитающих за 2018 год, в Кроноцком заливе обитали шесть финвалов.

18 июля тело кита выбросило на берег поселка Териберка в Кольском районе Мурманской области. Специалисты комитета по ветеринарии проверят информацию о мертвом млекопитающем.