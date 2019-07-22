Прямой эфир

На Камчатке медведи и вороны съели 20-метрового кита

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стая ворон и около 12 медведей съели финвала — кита из семейства полосатиковых, — выброшенного на берег Кроноцкого залива между реками Медвежка и Столбовая на Камчатке. Скелет животного обнаружили ученые, рассказал морской биолог Владимир Вертянкин.

Перешли на рысь: зоопаркам прописали новые нормы содержания животных
Стандарт предлагает защищать питомцев от излишне агрессивных зрителей

Длина найденного экземпляра составляет 21 м. К моменту обнаружения он был почти полностью съеден медведями. Остались только крупные кости скелета и куски шкуры с жиром, уточняет телеканал «Звезда».

Туша морского млекопитающего лежала достаточно далеко от полосы прибоя, поэтому все кости были в сохранности.

Ученые установили, что скелет принадлежит самке. Точный возраст найденного морского млекопитающего назвать сложно, но судя по размерам, самка прожила 80–100 лет и могла погибнуть от старости.

По словам Вертянкина, выброс павших китов на побережье Кроноцкого заповедника является крайне редким явлением. «Это второй по размерам кит в мире. Максимальная длина его тела составляет 22–24 м. Это соответствует высоте восьмиэтажного дома. Крупнее него только синий кит, который достигает в длину 33 м, а масса может достигать 150 т», — подчеркнул он.

По информации сплошного учета морских млекопитающих за 2018 год, в Кроноцком заливе обитали шесть финвалов.

18 июля тело кита выбросило на берег поселка Териберка в Кольском районе Мурманской области. Специалисты комитета по ветеринарии проверят информацию о мертвом млекопитающем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Канаде спасли запутавшегося в сетях полярного кита
Трех косаток из «китовой тюрьмы» выпустили в море

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017