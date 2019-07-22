Эксперт назвал причину ограничений Western Union на заграничные переводы

Платежная система Western Union установила лимит на заграничные переводы одним клиентом в одну страну для того, чтобы снизить риск отмывания денег. Об этом в понедельник, 22 июля, заявил управляющий директор по методологии рейтингового агентства НРА Станислав Волков, пишет «РИА Новости».

«Ограничения нацелены прежде всего на снижение риска отмывания денег с использованием систем денежных переводов. Подавляющее большинство переводов и сейчас далеки от лимита в 600 тыс. рублей в месяц, просто потому, что доходы пользователей систем переводов гораздо ниже», — сказал он.

При этом Волков считает, что проблем с крупными переводами денег у клиентов не возникнет. Для этого можно открыть счет и воспользоваться банковским переводом.

Ранее в понедельник платежная система Western Union установила лимит на заграничные переводы одним клиентом в одну страну. Новые правила начнут действовать 22 июля. Лимит установлен на уровне 600 тыс. рублей в месяц.

Ограничения введены в связи с требованиями закона по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также в соответствии с рекомендациями ЦБ РФ.