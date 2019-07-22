Житель Хакасии выстрелил в себя во время игры в пейнтбол

В Саяногорске мужчина во время игры в пейнтбол выстрелил в себя. Администрация городской больницы обратилась в полицию с сообщением о том, что к ним за помощью обратился пострадавший с огнестрельным ранением бедра.

Участковый, выехавший на место происшествия, выяснил, что 30-летний житель Черногорска приехал в гости к друзьям. Вместе они решили поиграть в пейнтбол на площадке, специально оборудованной для этого.

Однако еще в начале игры мужчина, неосторожно обращаясь со специальным пневматическим пистолетом, попал пластиковой пулей себе в бедро. В больнице ему оказали помощь, его здоровью ничего не угрожает, сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на МВД по Хакасии.