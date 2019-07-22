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Начальник райотдела полиции Чечни погиб на трассе в Ростовской области

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Начальник отдела МВД России по Шалинскому району Чечни Тамерлан Мусаев погиб в аварии на трассе в Ростовской области. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД России по Чечне.

По данным главка МВД по Ростовской области, авария произошла в 00:25 мск 21 июля на 893-м км трассы М-4 «Дон».

Водитель за рулем автомобиля Mercedes столкнулся с «КамАЗом», движущимся в попутном направлении. От полученных травм он скончался на месте.

В ГУ МВД России по Чечне заявили, что в автоаварии погиб начальник райотдела полиции республики Мусаев.

«Мы можем только подтвердить», — сказал собеседник, отвечая на вопрос о гибели полицейского.

Ранее в понедельник сообщалось, что четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей на Кубани. Авария произошла около 5:50 (совпадает с мск) на 1433-м км трассы М-4 «Дон» в Туапсинском районе.

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