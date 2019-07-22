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Мемориальный комплекс благоустраивают в Иркутске

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В Иркутске началось благоустройство территории мемориального комплекса «Вечный огонь сббббббббютьлавы», которое проводится в рамках муниципальной программы. Подрядчик уже приступил к демонтажу дорожек, тротуаров и гранитных бортовых камней.

Планируется, что тротуарное покрытие заменят на современную плитку с использованием натуральных материалов. Работы должны быть завершены до октября 2019 года, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на городскую администрацию. Мемориальный комплекс и мраморные плиты, расположенные по периметру, сохранятся.

В начале июля сообщалось, что в Иркутске спилили замки любви с ограждений на набережной. Они мешали ремонтировать поврежденные конструкции.

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