В Краснодаре за сутки выпала месячная норма осадков

Почти месячная норма осадков выпала в Краснодаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю и в администрации города.

Сильные ливни обрушились на город в воскресенье, 21 июля. По данным спасателей, в результате подтопленными оказались около 90 дворов, домов и дорог, пишет «Газета.ру». Также остановилось движение трамваев на двух участках. Специалисты откачивают воду в круглосуточном режиме. В городской администрации уточнили, что за день выпало 54 мм осадков при норме в 56 мм, пишет сайт kp.ru.

В соцсетях местные жители сравнивают Краснодар с Венецией и публикуют видеоролики, где на подтопленных дорогах мимо машин проплывают люди на сап-бордах, а некоторые ныряют с головой и плывут кролем.

По прогнозу синоптиков, в Краснодаре 22 июля ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, град, шквалистое усиление ветра до 20 м/с.