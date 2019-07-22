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В Краснодаре за сутки выпала месячная норма осадков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Почти месячная норма осадков выпала в Краснодаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю и в администрации города.

Сильные ливни обрушились на город в воскресенье, 21 июля. По данным спасателей, в результате подтопленными оказались около 90 дворов, домов и дорог, пишет «Газета.ру». Также остановилось движение трамваев на двух участках. Специалисты откачивают воду в круглосуточном режиме. В городской администрации уточнили, что за день выпало 54 мм осадков при норме в 56 мм, пишет сайт kp.ru.

В соцсетях местные жители сравнивают Краснодар с Венецией и публикуют видеоролики, где на подтопленных дорогах мимо машин проплывают люди на сап-бордах, а некоторые ныряют с головой и плывут кролем.

По прогнозу синоптиков, в Краснодаре 22 июля ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, град, шквалистое усиление ветра до 20 м/с.

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