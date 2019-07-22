Сбежавшего из шапито кенгуру два дня искали в Югре

В Ханты-Мансийске двое суток искали кенгуру Джонни, который сбежал из шапито. Об этом ИА «Ура.ру» сообщила старший администратор цирка из Новосибирска Алена Евдокимова.

По ее словам, кенгуру убежал после того, как кто-то открыл двери его вольера. В поисках животного были задействованы сотрудники зоопарка, а также неравнодушные горожане.

Джонни удалось обнаружить во время очередного объезда в черте города. Однако, как отмечает Евдокимова, пришлось потрудиться, чтобы его поймать.

По словам сотрудницы цирка, животное не пострадало. После инцидента за ним планируют усилить контроль.

22 июля сообщалось о том, что для животных, обитающих в зоопарках, определили нормы минимальной и максимальной жилплощади. Они предусмотрены новым ГОСТом, вступающим в силу в следующем году.