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Фестиваль деревянных скульптур пройдет в Удмуртии

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В Удмуртии состоится фестиваль деревянных скульптур «Выль Бия азбар». Мероприятие посвящено 90-летию образования Вавожского района.

Фестиваль деревянных скульптур проводится с 2002 года. За это время мастера представили более 500 произведений. Зоны культурного отдыха создавали в Ижевске, Можге, Завьялово, Игре и других населенных пунктах. В 2019 году «Выль Бия азбар» проводится в деревне Новая Бия в честь 90-летия Вавожского района. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Участниками фестиваля могут стать скульпторы, резчики по дереву и художники из разных районов Удмуртии. В качестве тем предлагаются мифы и легенды удмуртского народа и воршудный образ рода Бия.

Фестиваль будет проходить с 29 июля по 2 августа.

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