Пресс-конференция волонтеров «Молодой гвардии» в МИЦ «Известия». Трансляция
В МИЦ «Известия» проходит встреча с добровольцами Волонтерского штаба «Молодой гвардии «Единой России», принимавшими участие в ликвидации последствий наводнения в Тулуне Иркутской области.
Спикерами мероприятия выступают:
- Денис Давыдов, председатель Координационного совета «Молодой гвардии «Единой России»;
- Иван Ананьев, руководитель отряда добровольцев Волонтерского штаба «Молодой гвардии»;
- Павел Ртищев, доброволец Волонтерского штаба «Молодой гвардии».
Всего во встрече участвуют 20 добровольцев Волонтерского штаба «Молодой гвардии».