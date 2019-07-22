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Пресс-конференция волонтеров «Молодой гвардии» в МИЦ «Известия». Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В МИЦ «Известия» проходит встреча с добровольцами Волонтерского штаба «Молодой гвардии «Единой России», принимавшими участие в ликвидации последствий наводнения в Тулуне Иркутской области.

Спикерами мероприятия выступают:

  • Денис Давыдов, председатель Координационного совета «Молодой гвардии «Единой России»;
  • Иван Ананьев, руководитель отряда добровольцев Волонтерского штаба «Молодой гвардии»;
  • Павел Ртищев, доброволец Волонтерского штаба «Молодой гвардии».

Всего во встрече участвуют 20 добровольцев Волонтерского штаба «Молодой гвардии».

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