Чрезвычайную пожарную опасность объявили в Омской области

ГУ МЧС России по Омской области объявило чрезвычайную пожарную опасность в регионе на период с 22 по 23 июля. В ближайшие сутки существует высокая вероятность возникновения природных пожаров.

Установившиеся на территории региона погодные условия будут благоприятны для возгорания торфяников, лесных массивов и травы. При этом природные пожары могут грозить близлежащим населенным пунктам, сообщает ИА «Город55».

Жителям региона рекомендуют не посещать леса и не разводить костры. Если посещение лесного массива нельзя избежать, то необходимо на это время отказаться от курения и других действий, связанных с огнем. Кроме того, запрещено оставлять мусор, в особенности стеклянную тару.