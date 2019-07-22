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Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с ЕС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с Евросоюзом (ЕС) по различным направлениям. Об этом он в понедельник, 22 июля, сообщил на встрече с главой представительства ЕС в Белоруссии Андреа Викторин, пишет ТАСС.

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При этом Лукашенко призвал развивать диалог, не ожидая каких-либо событий. Глава государства имел в виду парламентские выборы в Белоруссии, которые пройдут осенью этого года, а также президентские в 2020 году.

Кроме того, он заявил, что рассчитывает на содействие ЕС в стабилизации ситуации на Украине, в частности, на Донбассе. «В свое время Европейский союз дал много обнадеживающих сигналов для этой братской для нас страны и братского для нас народа. Я бы вас очень просил оказать всяческое содействие стабилизации ситуации в Украине», — цитирует его «РИА Новости».

Лукашенко отметил, что ЕС несет ответственность за происходящий на Украине кризис, так как именно он предложил курс на евроинтеграцию.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Самопровозглашенные ДНР и ЛНР выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

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