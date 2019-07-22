Порядка 60 крабов изъяли у браконьера в Сахалинской области

В Сахалинской области в районе села Шебунино полицейские задержали местного жителя с 59 крабами. Его автомобиль остановили инспекторы ДПС ОМВД во время проведения операции «Путина».

Как поясняет ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по Сахалинской области, добыча краба имеет строгие ограничения. У водителя не было документов, позволяющих вылов ценного биоресурса.

Для разбирательства на место вызвали следственно-оперативную группу. Крабов изъяли и поместили на хранение.

Задержанный рассказал, что поймал крабов в районе мыса Виндис. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.