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Порядка 60 крабов изъяли у браконьера в Сахалинской области

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В Сахалинской области в районе села Шебунино полицейские задержали местного жителя с 59 крабами. Его автомобиль остановили инспекторы ДПС ОМВД во время проведения операции «Путина».

Как поясняет ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по Сахалинской области, добыча краба имеет строгие ограничения. У водителя не было документов, позволяющих вылов ценного биоресурса.

Для разбирательства на место вызвали следственно-оперативную группу. Крабов изъяли и поместили на хранение.

Задержанный рассказал, что поймал крабов в районе мыса Виндис. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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