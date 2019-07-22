Особый противопожарный режим ввели в Пензенской области

В девяти районах Пензенской области ввели особый противопожарный режим. Жителям муниципалитетов запрещено разводить костры в частном секторе и местах отдыха.

По данным МЧС, с начала года зарегистрировано почти 1,7 тыс. случаев горения сухой травы и мусора. Общая площадь таких пожаров достигла 884 га. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс». В основном пожары возникают в сухую погоду с сильным ветром на открытых территориях.

Особый режим введен в Колышлейском, Лопатинском, Бековском, Мокшанском, Лунинском, Малосердобинском, Городищенском, Каменском и Нижнеломовском районах. На время действия режима запрещено разведение костров на дачах, в частном секторе, в местах отдыха. Физическим лицам за нарушение грозит штраф в размере до 4 тыс. рублей, должностным — до 30 тыс. рублей, юридическим — до 400 тыс. рублей.