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Особый противопожарный режим ввели в Пензенской области

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В девяти районах Пензенской области ввели особый противопожарный режим. Жителям муниципалитетов запрещено разводить костры в частном секторе и местах отдыха.

По данным МЧС, с начала года зарегистрировано почти 1,7 тыс. случаев горения сухой травы и мусора. Общая площадь таких пожаров достигла 884 га. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс». В основном пожары возникают в сухую погоду с сильным ветром на открытых территориях.

Особый режим введен в Колышлейском, Лопатинском, Бековском, Мокшанском, Лунинском, Малосердобинском, Городищенском, Каменском и Нижнеломовском районах. На время действия режима запрещено разведение костров на дачах, в частном секторе, в местах отдыха. Физическим лицам за нарушение грозит штраф в размере до 4 тыс. рублей, должностным — до 30 тыс. рублей, юридическим — до 400 тыс. рублей.

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