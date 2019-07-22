В Польше рассказали о расследовании убийства пятилетнего мальчика из РФ

Польская прокуратура возбудила уголовное дело об убийстве пятилетнего мальчика — гражданина России. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил официальный представитель Окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский, пишет «РИА Новости».

«Кроме вскрытия тела, будут проведены токсикологические экспертизы. Остальные действия были уже проведены во время поисков. Многое, в принципе, мы знаем в этом деле. Мы ждем информацию экспертов», — сказал он.

Известно, что отец ребенка имел финансовые проблемы, а также увлекался азартными играми. По неофициальной информации, в полицию было подано заявление о домашнем насилии с его стороны.

20 июля полиция обнаружила тело пропавшего 10 июля в Польше пятилетнего российского мальчика. Тело ребенка нашли на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким.

11 июля стало известно, что в Польше разыскивают пятилетнего россиянина Давида Жуковского. Мальчика увез отец в неизвестном направлении. Позже тело 32-летнего мужчины нашли на железнодорожном переезде, а в 3 км от переезда обнаружили его автомобиль.