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В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

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Украина должна помешать выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), считает глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк. По его мнению, ответной мерой могут стать национальные санкции.

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«Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением минских соглашений», — заявил он агентству «Интерфакс-Украина» 21 июля.

Данилюк назвал паспортизацию жителей Донбасса спланированной провокацией, и Киев «конечно не оставит это так».

Глава украинского МИДа Павел Климкин назвал паспортизацию сигналом России к обсуждению федерализации Украины. Министр уверен, что Москва якобы хочет навязать подобный разговор странам Запада, поэтому Киев должен первым начать вырабатывать стратегии с своими «друзьями и партнерами», пишет «Газета.ру».

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям Донецкой и Луганской областей, в том числе подконтрольных Киеву территорий, получить паспорт РФ. С апреля стать гражданином России могут жители ДНР и ЛНР.

Как подчеркивал российский лидер, данное решение имеет чисто гуманитарный характер, так как нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители неподконтрольных Украине территорий. В МИД РФ поясняли, что жители Донбасса смогут запрашивать гражданство РФ без отказа от украинского при его наличии.

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