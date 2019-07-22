Паводок пошел на спад в Магаданской области

В Сусуманском районе Магаданской области сходит паводок, образование которого ранее вызвали проливные дожди. Угрозы подтопления населенных пунктов нет, транспортное сообщение нарушено не было.

По состоянию на 22 июля уровень воды в реке Берелех не достигает критических отметок, за сутки он снизился с 433 см до 332 см, сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на ГУ МЧС по Магаданской области.

Пока оперативные службы Сусуманского городского округа продолжают работать в режиме повышенной готовности. Единые диспетчерские службы муниципальных образований, дежурные смены министерств и ведомств обмениваются текущей информацией. Синоптики прогнозируют дальнейшее уменьшение осадков на территории региона.