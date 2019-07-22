Штормовое предупреждение объявлено в Тюмени

В Тюмени объявлено штормовое предупреждение на сегодняшний день, 22 июля. Горожан предупреждают о сильном ухудшении погоды.

По информации Тюменского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение дня по югу Тюменской области прогнозируются очень сильный дождь, сильный ливень, град, грозы, а также усиление ветра до 18–23 м/с, пишет Megatyumen.ru.

Администрации муниципальных образований и единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) получили информацию о погоде и рекомендации к принятию мер. Отмечается, что возможны нарушения работы объектов связи, ЖКХ, повреждения крыш, а также рост травматизма среди людей.

В ГУ МЧС по региону рекомендуют жителям переждать порывы ветра в помещении, держаться подальше от рекламных щитов и других непрочных конструкций, а также не парковать около них автомобили. Водителям между тем рекомендуется отказаться от поездок.