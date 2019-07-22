В Дании ужесточили правила развода

В Дании вступил в силу пакет законов, обязывающий супружеские пары, желающие развестись, в течение трех месяцев посещать консультации и только потом принять окончательное решение. Об этом в понедельник, 22 июля, пишет The Guardian.

Отмечается, что в Дании зафиксирован один из самых высоких показателей по разводам в Европе, и до недавнего времени жители страны могли расторгнуть брак, просто заполнив простую онлайн-форму. По данным властей, в 2018 году было зарегистрировано 15 тыс. разводов, что составляет почти половину браков, в связи с чем и было решено принять меры.

Несмотря на то что «предразводные» консультации могут рассматриваться как нежелательное вмешательство государства в личную жизнь граждан, общественность приветствовала эту идею.

В соответствии с пакетом законов, вступившим в силу в апреле, пары, решившиеся разделиться, должны подождать три месяца и пройти консультации, прежде чем их брак может быть расторгнут. Объединение семей позволит муниципалитетам в том числе экономить деньги на жилье и услуги.

«Это хорошо как для отдельной пары, так и для муниципалитета — профилактика всегда лучше лечения», — подчеркнула Джетт Хайслунд, глава департамента здравоохранения муниципалитета Рингкебинг-Скьерн на западе Дании.

6 июля выяснилось, что с января по апрель текущего года в России было расторгнуто 184,2 тыс. браков. Больше всего разводов, по статистике, приходится на Сахалинскую область — 5,1 на 1 тыс. человек населения. Далее в списке регионов-рекордсменов следуют Республика Карелия (4,6) и Ненецкий автономный округ (4,5). Большое количество браков было расторгнуто в Мурманской (4,3) и Белгородской (4,3) областях.

При этом ситуация в Сахалинской области объясняется масштабами миграции, вызванной крупными нефтегазовыми проектами.