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Врачи рассказали о состоянии упавшей со сцены Инны Чуриковой

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой по-прежнему тяжелое, сообщили в НИИ имени Склифосовского в понедельник, 22 июля.

«Состояние пока тяжелое, температура вечером — 36,6, на утро — 36,2», — сказал представитель больницы, его слова приводит «РИА Новости».

Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня» 18 июля, ее госпитализировали в реанимацию. Спустя день актрису перевели в обычную палату. Врачи подозревают у 75-летней артистки тяжелые повреждения ребер.

По словам ее коллеги по спектаклю — актрисы Екатерины Васильевой, Чурикову ослепили прожекторы, после чего она упала и ударилась головой. Позднее муж пострадавшей режиссер Глеб Панфилов сообщил, что его супруга чувствует себя лучше.

Инна Чурикова окончила Щепкинское училище. Она снималась в картине Глеба Панфилова «В огне брода нет», а также играла у Андрея Кончаловского, Никиты Михалкова и Марка Захарова. Она также известна зрителям по многочисленным театральным ролям.

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