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Водитель Infiniti несколько раз пытался сбить мужчину с ребенком

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Правоохранители начали проверку после попытки водителя иномарки наехать на мужчину с ребенком на руках при объезде пробки, сообщает пресс-служба свердловского управления ГИБДД в понедельник, 22 июля.

Инцидент произошел двумя днями ранее на трассе Екатеринбург–Шадринск перед ж/д переездом. По информации портала E1.ru, мужчина за рулем Infiniti решил объехать пробку по обочине, в результате чего несколько раз наехал на мужчину с годовалой дочкой на руках.

По словам пострадавшего, он с ребенком вышел из машины прогуляться, пока едут поезда.

«На обочине стоим, едет Infiniti, я дочку сразу на руки взял. Вежливо попросил водителя встать в ряд. Он такой: нет. Я не пустил его. Он на меня с дочкой на руках наехал. Поддавливал», — сказал мужчина.

Когда потерпевший посадил ребенка в машину, Infiniti еще раз наехал на него, затем разогнался, пересек сплошные и уехал.

Полицейские установили, что за рулем иномарки был 29-летний мужчина. Его вызвали для дачи объяснений в отдел полиции, отмечает «РИА Новости».

Ранее в июле сообщалось, что гонщик врезался в толпу зрителей на соревнованиях в Бишкеке. Пострадал один человек.

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