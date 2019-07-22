Жителя Уссурийска задержали в поезде за попытку провоза гашишного масла

Жителя Уссурийска задержали в поезде Хабаровск – Нерюнгри за попытку провоза наркотического вещества. У него обнаружили два шприца с гашишным маслом.

36-летнего мужчину задержали сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Тындинского ЛО МВД на транспорте. Как уточняет ИА AmurMedia, общий вес наркотика составил более 5 гр. Это является крупным размером.

Задержанный признался, что собрал и изготовил запрещенное вещество сам для личного применения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических веществ». Уссурийцу грозит до 10 лет лишения свободы.

18 июля сообщалось о том, что на рейсе Москва – Магадан задержали наркокурьера, перевозившего в желудке героин на 2 млн рублей.