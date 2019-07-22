Службы ЖКХ Биробиджана перевели в режим готовности из-за циклона

Экстренные службы Биробиджана переведены в режим повышенной готовности на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Это связано с надвигающейся на город непогодой.

Как сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на городскую администрацию, Дальневосточное УГМС прогнозирует днем 22 и 23 июля сильные ливни, грозы и шквалистый ветер со скоростью до 20 м/с. В связи с этим возможен резкий подъем уровня воды и подтопление пониженных участков местности. Также не исключен размыв дорог местного значения из-за нарушений в работе дренажных систем и неисправностей ливневых стоков.

В мэрии Биробиджана развернули оперативный штаб, где будут собирать и обрабатывать всю информацию. Власти организуют информирование жителей города об угрозе возможных чрезвычайных ситуаций и о том, как на них реагировать.

Особенно пристально специалисты будут следить за гидрологической обстановкой в поселках Тукалевский, Августовский, Амурский, Патризанский-2, поскольку именно эти населенные пункты подвержены подтоплению. Руководство города распорядилось определить места для временного размещения людей на случай их экстренной эвакуации. В случае необходимости будет организован подвоз питьевой воды.

20 июля на западе Японии объявили наивысший уровень опасности из-за сильнейших ливней, которые принес тайфун «Данас». Сообщалось об эвакуации более 110 тыс. человек.