Мужчина и его дочь пропали во время сплава по реке в Хабаровском крае

Группа спасателей выдвинулась в Солнечный муниципальный район Хабаровского края на поиски мужчины и его дочери. Они пропали во время сплава по реке Амгунь накануне, 21 июля.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Хабаровскому краю, незарегистрированная группа туристов совершала сплав по реке на двух катамаранах. В 5 км от поселка Джамку один из катамаранов перевернулся.

На нем находились мужчина и три ребенка. Двое детей, на которых были спасательные жилеты, спасены. Их доставили в пожарную часть поселка.

Судьба 63-летнего мужчины и его восьмилетней дочери по-прежнему неизвестна. Волонтеры уже обследовали береговую линию и водную акваторию. На помощь им из Комсомольска-на-Амуре направляется отряд и- четырех человек с двумя единицами техники.