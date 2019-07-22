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Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля. Исследование составило RT на основе данных Роструда.

Коэффициент рассчитывается из отношения числа безработных к количеству вакансий в крупных и средних организациях региона. Самая сложная ситуация оказалась в Ингушетии (118,4), где на 24,3 тыс. безработных приходится всего 206 открытых вакансий.

Далее идут Чечня с показателем 23,8, Дагестан — 18,6, Северная Осетия — 6,1 и Республика Тыва — 5,2. В среднем по России показатель коэффициента составляет 0,5. Самая благоприятная ситуация складывается в Амурской области и Еврейской автономной области, где соотношение насчитывает всего 0,1.

20 июля во ВНИИ труда, где проанализировали данные Росстата, назвали наименее востребованные в России профессии. Росстат выясняет потребности организаций в работниках раз в два года. Данное исследование прошло в конце 2018 года

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