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Новые нормы содержания животных установили для зоопарков России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Для животных, обитающих в зоопарках, определили нормы минимальной и максимальной жилплощади. Они предусмотрены новым ГОСТом, вступающим в силу в следующем году.

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Документ также рекомендует не пускать в зоопарки агрессивных посетителей, а для зверей предусмотреть укрытия, где можно спрятаться от любопытных глаз. Такой нормы в правилах посещения многих зоопарков пока нет.

Другие правила поведения в основном схожи с теми, что действуют в зоопарках сейчас: запрещается кормить и дразнить питомцев, перелезать через ограждения, ставить и сажать детей на барьеры и ограды, шуметь, приводить с собой животных и распивать спиртное или быть в нетрезвом виде.

Как утверждают опрошенные «Известиями» специалисты, новым требованиям не соответствуют около половины отечественных зоопарков. Возмутили экспертов и показатели максимальной площади вольера — в европейских зоопарках зона обитания хищников порой в десятки раз превышает предусмотренную российским документом.

Директор Ленинградского зоопарка Елена Скиба считает, что выросшему в неволе зверю комфортнее находиться в привычных условиях и иногда, оказавшись на слишком большой площади, они умирают. В то же время в ряде зоопарков вольеры хищников меньше, чем установленные ГОСТом, и переселение в большие может создать для животного стресс.

Подробнее — в материале «Известий»:

Перешли на рысь: зоопаркам прописали новые нормы содержания животных

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