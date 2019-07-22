Группа Metallica исполнила песню «Группа крови» в «Лужниках»

Американская рок-группа Metallica исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови» на большом концерте в столичных «Лужниках». На опубликованных кадрах видно, как музыкантам подпевает весь стадион.

Для музыкантов Metallica — гитариста Кирка Хэмметта и басиста Роберта Трухильо — стало давней традицией играть песни самых влиятельных групп страны, в которой они выступают. Так, например, в мае прошлого года на концерте в Стокгольме американская рок-группа исполнила песню группы ABBA Dancing Queen.

21 июля в Лужниках состоялся единственный концерт группы Metallica в России в рамках мирового турне WorldWired Tour. Группа Metallica была основана в 1981 году. Из первого состава в коллективе до сих пор выступают вокалист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих.

Группу включили в Зал и Музей славы рок-н-ролла в 2009 году, а в 2013 году она попала в Книгу рекордов Гиннесса как единственная группа, выступившая на всех семи континентах Земли.