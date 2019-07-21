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В ФРГ арестовали подозреваемого по делу об исчезновении россиянок

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Фото: Global Look Press/Sebastian Willnow
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Немецкая полиция арестовала подозреваемого по делу об исчезновении двух россиянок — матери и дочери в Мюнхене. Об этом сообщила газета Bild.

По предварительным данным, ордер на арест был выдан на имя мужа пропавшей 13 июля 41-летней Татьяны. Мужчина является поздним переселенцем в ФРГ, его брак с Татьяной был зарегистрирован в консульстве России в Мюнхене.

О пропаже россиянок 18 июля сообщило посольство России в Германии. Никакие подробности случившегося не рассказывались.

По имеющимся данным, 13 июля Мария и Татьяна отправились в крупный торговый центр в мюнхенском районе Нойперлах, после этого следы теряются. Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки Мария и Татьяна Г. были убиты.

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